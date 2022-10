In großen Schritten nähern wir uns dem Ende des Jupiter-Jahres. Mit Beginn des Novembers sind es nur noch wenige Woche bis zum Jahreswechsel. Doch das ist für die folgenden drei Sternzeichen kein Grund, die Füße still zu halten und es ruhig angehen zu lassen. Sie bekommen im vorletzten Monat des Jahres die volle Unterstützung der Sterne!

Widder sind voller Tatendrang

Was den Job angeht, könnte es im November kaum besser laufen, lieber Widder. Mars spornt Sie an und Sie können viel beitragen. Wenn Ihre Ideen gehört und angenommen werden, beflügelt Sie das nur noch meh. Weiter so! Jetzt bieten sich Ihnen auch Weiterentwicklungschancen.

Mitte des Monats dürfen Sie sich über die Unterstützung von Venus freuen. Sie bringt die Zeit der großen Gefühle mit sich und sorgt für wunderbare Stunden mit viel Nähe und Intimität.

Astro-Tipp für November: Natürlich können Sie grundsätzlich alles erreichen, was Sie sich vornehmen, doch es muss nicht alles auf einmal sein. Achten Sie bei all Ihrem Tatendrang auch daran, sich Pausen zu gönnen.

Zwillinge beweisen, was sie können

Obwohl Mars ab 30. Oktober 2022 rückläufig ist, dürfen Sie im November auf die Unterstützung des Powerplaneten bauen, lieber Zwilling. Im Job läuft es dank seiner Energien fantastisch. Da müssen Sie Ihre Fähigkeiten und Talente nicht unter den Scheffel stellen. Zeigen Sie, was Sie draufhaben und sein Sie stolz darauf!

Ihre Beziehungen - ob Partnerschaft, Freundschaft oder familiäre Bande - sind außerdem ein Highlight für Sie im November. Es gibt Ihnen unglaublich viel, Zeit mit Ihren Lieben zu verbringen.

Astro-Tipp für November: Achten Sie beim Sport darauf, dass Sie sich nicht zu schnell zu viel zumuten. Dann klappt alles, was Sie sich vornehmen.

Löwen strahlen von innen heraus

Im November 2022 ist Ihre wunderbare Stimmung vor allem Merkur zuzuschreiben, lieber Löwe. Er fördert Ihr inneres Gleichgewicht und schafft so die Basis, um sich im Alltag nicht allzu schneller aus der Balance bringen zu lassen. Sie ziehen andere Menschen jetzt geradezu in Ihren Bann.

Auch in der Liebe zahlt sich das übrigens aus. Singles haben jetzt gute Chancen, eine außergewöhnliche Person kennenzulernen.

Astro-Tipp für November: Der Mond rät zu Lavendelbädern oder auch einer kleinen Aromatherapie, wenn Sie nervös werden.

