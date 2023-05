Die Uranus-Botschaft für den Schützen

Als Schütze können Sie gut mit Veränderungen umgehen, solange Sie den Überblick behalten. Sie halten nicht grundlos an etwas fest, wenn es sich überlebt hat. Aber Sie wollen auch nicht einfach so Dinge aufgeben, die Sie sich aufgebaut haben. Das Gute: Uranus stellt Ihr aktuelles Leben gar nicht infrage. Vielmehr deutet er mit dem Finger auf jene Lebensbereiche, in denen Sie sich gehen haben lassen – und zwar aus reiner Bequemlichkeit. So tauchen auf einmal lästige Detailfragen auf. Das ist zwar unangenehm, aber nicht unüberwindbar. Sie brauchen gar nicht viel, um endlich wieder im Reinen mit allem zu sein. Nur müssen Sie Ihren inneren Schweinehund überzeugen … Uranus-Impuls: Die Zeit ist jetzt gekommen, um meine Komfortzone zu verlassen.

Artikelbild und Social Media: iStock/swissmediavision und Fotolia/cidepix