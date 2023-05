Die Wunschweisheit für das Sternzeichen Jungfrau

Jungfrauen wünschen sich nur das, was Aussichten hat, auch in Erfüllung zu gehen. Als vernunftbetontes Zeichen glauben Sie sowieso nur eingeschränkt an so etwas wie Wünsche oder Wunder. Immerhin denken Sie sich: Es kann ja nicht schaden, es zu versuchen. Aber Sie halten Ihre Wünsche oft so gering wie möglich, um bei einem Fehlschlag nicht allzu enttäuscht zu sein. Wenn Sie jedoch immer nur kleine Brötchen backen, werden Sie auch nur in kleinen Schritten vorwärtskommen. Nutzen Sie daher die Nacht der Sternschnuppen dafür, das Universum mit Ihren wundervollsten Wünschen herauszufordern!

Ihre persönliche Wunschweisheit: Meine Wünsche erfüllen sich, ob sie groß sind oder klein.

Artikelbild und Foto Social Media: iStock/Lemon_tm