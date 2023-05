Der Saturn-Mars-Impuls für die Zwillinge

Zwillinge und Beziehungen – das ist ein Kapitel für sich. So freiheitsliebend Sie sind, so unverbindlich sind Sie auch. Nicht selten haben Zwillinge mehrere Eisen im Feuer, wenn es um das Liebesleben geht. Doch unter dem Quadrat von Mars und Saturn kommt dieses Lebensmodell ins Wanken. Mars fordert eine Entscheidung und Saturn verlangt Eindeutigkeit. In Sachen Liebe geht es jetzt ums Ganze und Sie werden es nicht schaffen, sich aus einer unbequemen Situation erneut heraus zu lavieren. Bringen Sie Ihre Gefühle in Ordnung, werden Sie sich klar, wem Ihre Liebe gehört, und entscheiden Sie sich.

Ihr Mars-Saturn-Impuls: Ich gehe entschlossen den Weg der Klarheit und folge dabei meinem Herzen.

