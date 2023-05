Der Saturn-Mars-Impuls für den Krebs

Krebs fühlen sich in diesen Tagen in die Ecke gedrängt. Gerade der zunehmende Einfluss des Saturn stresst Sie, denn er fordert Sie auf, sich der Wahrheit zu stellen. Die natürliche Reaktion eines Krebses: Rückzug. Dabei wäre es jetzt wichtig, in der Partnerschaft die Illusion von Harmonie aufzugeben. Schon lange brodelt es unter der Oberfläche. Geben Sie sich daher einen Ruck und gehen Sie in die Konfrontation. Nur wenn Sie die Wahrheit aussprechen, werden Sie in Ihrer Partnerschaft einen Neubeginn möglich machen. Sprechen Sie über Ihre Gefühle, anstatt sie zu verdrängen. Machen Sie aus Ihrem Herzen keine Mördergrube mehr!

Ihr Mars-Saturn-Impuls: Ich öffne mein Herz und drücke aus, was mich belastet.

Artikelbild und Social Media: Collage mit skynesher/iStock und Astrowoche.de