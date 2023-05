Der Saturn-Mars-Impuls für den Schützen

Schützen verlieren in diesen Tagen leicht den Überblick. Überall tun sich Baustellen in Ihren Beziehung auf. Überall fordert man von Ihnen Klarheit, Sie sollen sich endlich entscheiden. Doch in Ihrem Herzen ist Platz für viele! Ob Sie es wollen oder nicht: Ihr Partner verlangt eine klare Entscheidung zu seinen Gunsten. Und wenn Sie ganz ehrlich sind: Das fahren auf mehreren Gleisen widerspricht Ihnen im Grunde Ihres Herzens. Schaffen Sie Klarheit in Ihrem Beziehungschaos, bevor Ihnen alles um die Ohren fliegt. Klarheit tut Ihnen und Ihren Gefühlen gut - und der Mensch an Ihrer Seite hat es verdient!

Ihr Mars-Saturn-Impuls: Ich treffe eine klare Entscheidung und bekenne mich zu meiner großen Liebe.

