Am 27.08.2022 erwartet die Sternzeichen ein Neumond. Obwohl dieser inspirierend wirken und für neue Ideen sorgen kann, ist ein Neumond-Tag häufig auch ein Tag, an dem wir etwas antriebslos und geschlaucht sind. Doch drei Sternzeichen macht auch das am Wochenende absolut nicht viel aus. Sie können sich über zwei wunderschöne Tage freuen.

Jungfrau-Saison 2022 ab 24. August 2022: Jetzt sortieren die Sternzeichen ihr Leben

Sie wünschen sich Ihre persönliche Prognose für die kommenden Tage? Dann lassen Sie sich von Aurea-Coach Jana Winter die Karten legen.

Krebse können viel bewegen

Ja, Sie müssen am Samstag mit dem Neumond ein bisschen mehr auf Ihre Energielevel achten, lieber Krebs. Aber das bedeutet nicht, dass Sie nichts unternehmen können. Der neue Monat steht kurz bevor. Nutzen Sie also die Energien des Mondes kurz vor Beginn des Septembers und planen Sie Ihre Ziele für die kommenden Wochen. Dabei kann sich einiges für Ihre Zukunft ergeben. Gerade am Abend raten Ihnen die Sterne dann dazu, Zeit mit lieben Menschen zu verbringen. Machen Sie das.

Es ist kein Geheimnis, dass Sie als Krebs großen Wert auf ein Zuhause legen, das zum Wohlfühlen einlädt. Sollte es Sie schon länger in den Fingern jucken, dann ist Sonntag, der 28.08.2022, ideal dafür, um für Ordnung und frischen Wind zu sorgen. Schon mit kleinen Veränderungen lässt sich viel erreichen. Sie werden mit dem Ergebnis sicherlich zufrieden sein.

Astro-Tipp für das Wochenende: Lassen Sie die Woche mit einem spaßigen Kochabend mit Freunden ausklingen.

Löwen sind gut gelaunt

Mit dem Neumond herrscht am Samstag eine besondere Energie vor, lieber Löwe. Das spornt sie zu neuen Einfällen an. Am Abend fühlen Sie wiederum eine ganz intensive Verbindung zu Ihrem Schatz. Genießen Sie diese Leidenschaft.

Auch am Sonntag, 28.08.2022, steht der Mond noch im Zeichen Jungfrau. Das erhöht Ihre Chancen, ganz einfach für Ordnung zu sorgen, signifikant. Grundsätzlich ist Ihre Stimmung am letzten Tag der Woche wunderbar. Das überträgt sich auch auf Ihre Mitmenschen, die nur zu gerne Zeit mit Ihnen verbringen.

Astro-Tipp für das Wochenende: Nutzen Sie Ihre Power am Sonntag, um sich für die neue Woche vorzubereiten.

Jungfrauen stellen die Weichen für eine glückliche Zukunft

Unterschätzen Sie nicht die Kräfte des Neumondes am Samstag, liebe Jungfrau. Noch dazu, wenn der Mond in dieser Phase in Ihrem Zeichen steht. Für Sie kann heute ein neuer Abschnitt Ihres Lebens beginnen. Auch wenn es sich vielleicht nicht gleich so anfühlt, können doch Dinge in Gang gesetzt werden, die in der nahen Zukunft eine große Wirkung haben.

Der Sonntag lädt zum Träumen und Entspannen ein. Noch besser genießen Sie diesen Tag in Gesellschaft. Laden Sie sich jemanden ein.

Astro-Tipp für das Wochenende: Verbringen Sie viel Zeit im Grünen und genießen Sie den Moment.

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: WhataWin/iStock