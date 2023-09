Diese 3 Sternzeichen erleben einen rundum glücklichen Oktober 2023!

Im goldenen Oktober übt das Sternzeichen Waage einen besonderen Einfluss auf unser Leben aus. Bereits am Monatsanfang, den 5. Oktober 2023, wechselt Erfolgsplanet Merkur in das charismatische Luftzeichen, was harmonische und kreative Energien freisetzt. Auch ein intensiver Neumond findet Mitte des Monats, am 14. Oktober statt. Nicht zu vergessen, befinden wir uns ohnehin noch bis zum 23. Oktober in der Waage-Saison, was den Sinn für Gerechtigkeit und das Gespür für Ästhetik fördert.

Für drei Sternzeichen wird der Oktober jedoch traumhaft schön. Auf sie wirken die Waage-Energien und weitere günstige Sternenkonstellationen besonders positiv, weshalb Sie sich auf einen fantastischen Herbstmonat freuen können.

Jetzt schon lesen: Das Jahreshoroskop 2024 für alle Sternzeichen