Diese 3 Sternzeichen erwartet ab dem 07.12.2024 das romantischste Adventswochenende!

In letzter Zeit war es nicht immer so harmonisch in Ihrer Partnerschaft, lieber Löwe. Damit ist jetzt Schluss, wenn Venus in das Luftzeichen Wassermann zieht. Sie lehrt Sie nun, dass es in einer Beziehung auch wichtig ist, die eigenen individuellen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen. Das hilft auch Single-Löwen dabei, nicht frustriert von der Partnersuche zu sein, sondern sich erst in Selbstliebe zu üben, bevor man jemand anderem seine Liebe schenkt.

Am Sonntag ist Ihnen dann nach einem gemütlichen zweiten Advent zu Mute. Sie genießen romantische Stunden mit Ihrem Herzensmenschen und stimmen sich so auf das Fest der Liebe ein. Das tut Ihnen gut. Die körperliche und emotionale Nähe ist wie Balsam für Ihre Seele. An diesem Sonntag schlafen Sie mit einem Lächeln auf den Lippen ein.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Wenn Sie aktuell in keiner Beziehung sind, können Sie Ihren Wunsch nach liebevollen Momenten auch mit Ihren Freund*innen teilen, indem Sie zum Beispiel gemeinsam über den Weihnachtsmarkt schlendern. Oder Sie bleiben allein und zeigen sich selbst, wie lieb Sie sich haben.