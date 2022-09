Die nächste Woche bringt gleich verschiedenste Ereignisse mit sich. Merkur ist weiterhin rückläufig und wird es auch noch eine Weile bleiben. Der Herbstanfang steht bevor und Ende der kommenden Woche wechselt die Sonne in das Zeichen Waage und läutet damit eine neue Sternzeichen-Saison ein. Somit stehen viele Wechsel ins Haus. Da kann es hilfreich sein, wenn man am Wochenende die Gelegenheit dazu hat, zu seiner Mitte zurückzukehren oder eine Extraportion Energie zu tanken - vielleicht ja auch gleich beides.

Die folgenden drei Sternzeichen müssen sich in jedem Fall keine Sorgen darüber machen, was das Wochenende für Sie bringt. Sie schließen diese Woche mit einem echten Hoch ab.

Zwillinge sind tatkräftig und entspannen

Am Samstag macht es Sie unglaublich glücklich, lieber Zwilling, wenn Sie Ihr Heim zum Strahlen bringen können. Auch für die neue Woche ist das von Vorteil. Mit mehr Ordnung startet es sich sicherlich leichter durch. Am Nachmittag und am Abend ist Ihnen mehr danach, Zeit mit Ihrem Schatz und Ihren Lieben zu verbringen. Gönnen Sie sich diese Auszeit und unternehmen Sie etwas.

Ganz anders sieht es hingegen am 18.09.2022 aus. Jetzt brauchen Sie etwas mehr Ruhe und Entspannung. Nehmen Sie sich die Zeit und gehen Sie einem relaxenden Hobby nach, das keinen Sonntagsblues aufkommen lässt. Der Mond wird Sie dabei unterstützen, Ihre Balance zu finden.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Wenn Sie Zeit für sich allein brauchen, ist das ein deutliches Signal der Sterne. Nehmen Sie es wahr.

Löwen lassen sich vom Mond leiten

Sie haben es dem Mond in den Zwillingen zu verdanken, lieber Löwe, das für Sie der Samstag zum besten Tag der ganzen Woch wird. Sie sind sehr beschwingt und energetisch unterwegs. Sie erleben viel, treffen einige Menschen und sind trotz allen Trubels doch wunderbar entspannt. Es könnte nicht besser laufen.

Am Sonntag dann brauchen Sie keine Pläne machen. Trennen Sie sich von Ihrer To-do-Liste. Der Mond schafft aus dem Zeichen Krebs heraus die besten Voraussetzungen für einen ruhigen Tag, den Sie ganz nach Ihren Wünschen gestalten können.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Genießen Sie an diesem Wochenende mal wieder ein richtig leckeres Essen - vielleicht in Gesellschaft.

Schützen verbreiten gute Stimmung

Bei Ihnen steht an diesem Wochenende vor allem eins auf dem Programm, lieber Schütze, und das ist gute Laune. Sie strahlen schon am Samstag von innen heraus und es umgibt Sie eine positive Aura. Ihr Gemüt wird sich sogar noch mehr erhellen, wenn Sie Ihre freie Zeit in der Natur verbringen. Das gibt Ihnen neue Energie für die kommende Woche.

Der Sonntag wird für Sie ein Tag, um Ihren Gedanken nachzuhängen und sich an Schönes, bereits Erlebtes zu erinnern. Vielleicht packt Sie die Lust, ein Fotoalbum des letzten Urlaubs zusammenzustellen? Werden Sie ruhig kreativ.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Entspannende Workouts wie zum Beispiel Yoga sind am Wochenende Ihr bester Freund. Ihr Körper wird sich über diese Extraportion Aufmerksamkeit freuen.

