Das letzte Wochenende im Oktober ist für drei Sternzeichen noch einmal eine richtige Hochphase. So können sie sich mit viel Freude auf den neuen Monat einstimmen.

Erfahren Sie jetzt schon, was Ihr Sternzeichen im nächsten Jahr erwartet und lesen Sie Ihr Jahreshoroskop 2023.

Wenn Sie Fragen zu Ihrer persönlichen Zukunft - auch über das Wochenende hinaus - haben, empfehlen wir Ihnen ein Gespräch mit Astrologin Jana Winter.

Skorpione senden positive Energien

Für Sie, lieber Skorpion beginnt das Wochenende am Samstag gleich mit der richtigen Mischung. Sie können wichtige Aufgaben abhaken und haben trotzdem genügend freie Zeit, um sich um die Menschen zu kümmern, die Ihnen richtig wichtig sind. Es wird ein großer Spaß. Und ob vergeben oder Single: Am Samstagabend wird es richtig prickelnd.

Der Sonntag ist für Sie ein ganz besonders schöner Tag. Nicht nur Sie haben gute Laune, Ihre Ausstrahlung zieht auch Ihre Mitmenschen in Ihren Bann und zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Zusammen können Sie heute Tolles erleben.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie den Sonntagabend, um sich schon einmal auf die neue Woche einzustimmen. Mithilfe einer guten Vorbereitung starten Sie viel entspannter in den Montag.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Skorpion

Schützen finden zu sich selbst

Der Start ins Wochenende gelingt Ihnen mit Bravour, lieber Schütze. Sie hüpfen geradezu aus dem Bett und fühlen sich bereit, die Welt zu erobern - oder zumindest Ihre To-do-Liste.

Ab dem Nachmittag dürfen Sie die Dinge ruhig ein bisschen mehr dem Zufall überlassen. Es wird garantiert nicht langweilig werden und Erlebnisse, die sich erst kurzfristig ergeben, sorgen für Abwechslung.

Am Sonntag sollten Sie sich nicht zu viel vornehmen und das tun, was Sie entspannt. Konzentrieren Sie sich mehr auf sich selbst und richten Sie den Blick nach innen. Wenn Sie ein bisschen mehr zur Ruhe kommen, öffnet das den Geist.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Bei Ihnen werden gerade am Sonntag kreative Energien freigesetzt. Leben Sie diese aus.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Schütze

Steinböcke

Am Samstag heißt es für Sie, lieber Steinbock: Bloß raus und etwas erleben! Sie möchten neue Erfahrungen sammeln und sie mit lieben Menschen teilen. Wie schön, dass Sie so viel Energie haben. Nutzen Sie das aus.

Ähnlich geht es auch am Sonntag weiter, nur dass Sie etwas ruhiger in den Tag starten. Der Nachmittag kann dann gerne wieder mit spannenden Unternehmungen gefüllt werden. Laden Sie sich Freunde ein oder versuchen Sie sich an einem neuen Hobby.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nehmen Sie zwischendurch an diesem Wochenende immer wieder die Zeit, um innezuhalten und den Moment zu genießen.

Das Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Steinbock

Zum Weiterlesen:

Artikelbild und Social Media: Evgeniia Pichkurova/iStock