Die Energien des Schütze-Neumondes wirken gerade noch ein wenig nach. Doch schon am 25. November 2022 wechselt der Mond abends in das Zeichen Steinbock und versüßt damit drei Sternzeichen das Wochenende gewaltig. Das ausführliche Wochenend-Horoskop für die drei glücklichen Sternzeichen gibt es wie immer hier.

Stiere kümmern sich um sich selbst

Der Mond im Zeichen Steinbock lässt Sie die Dinge etwas rationaler betrachten und das hilft gerade. Sie sind an diesem Samstag besonders überzeugend und könnten Menschen für sich einnehmen.

Am Sonntag sollten Sie sich ein bisschen mehr Zeit für Ihr persönliches Wohlbefinden nehmen. Setzen Sie sich ernsthaft mit der Frage auseinander, was Ihnen jetzt guttun würde. Eventuell können Sie auch ein neues Hobby für sich entdecken. Was Sie allerdings beachten sollten: Sportliche Betätigung hat eher nicht den gewünschten Effekt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Der Samstagabend verspricht besondere Energien. Singles können jetzt gut neue Leute kennenlernen.

Zwillinge blühen in Gesellschaft auf

Sie sind dieses Wochenende in Weihnachtsstimmung, lieber Zwilling, und diese will verbreitet werden. Verbringen Sie am Samstag Zeit mit Ihren Liebsten. Trinken Sie zusammen einen Punsch auf dem Weihnachtsmarkt oder laden Sie sich Herzensmenschen zu sich nach Hause ein. In jedem Fall tut es Ihnen gut, wenn Sie Gesellschaft haben. Ihre Seele blüht auf.

Für den Sonntag gilt das Motto: Alles kann, nichts muss. Laden Sie sich keine To-dos auf und starten Sie einfach mal mit freiem Kopf in den Tag. Das wirkt Wunder für Ihre Kreativität.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Ihnen ist am Sonntagabend nicht nach einem frühen Tagesende? Dann nutzen Sie diese Energie, mit denen Sie die Sterne versorgt, noch und sein Sie produktiv.

Jungfrauen

Sollten Sie am Samstag arbeiten oder etwas für den Job vorbereiten, dann stehen die Sterne perfekt für Ihren Erfolg. Lassen Sie den Abend am besten zusammen mit lieben Menschen ausklingen, mit denen Sie gerne Zeit verbringen.

Der Sonntag bietet sich super an, um ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Genießen Sie den 1. Advent gemeinsam und lassen Sie diesen schönen Tag auf sich wirken.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Lassen Sie Ihr Herz von den Energien des Mondes öffnen.

