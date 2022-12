Nicht nur der nahende Vollmond am 8. Dezember hat wunderbare Chancen für die Sternzeichen im Gepäck. Drei Glückspilze unter den Tierkreiszeichen können sich sogar schon dieses Wochenende vom 3. bis 4. Dezember 2022 über die besondere Unterstützung der Sterne freuen.

Widder sind bestens drauf

Lieber Widder, für Sie kann am Samstag, 3. Dezember 2022, absolut gar nichts schiefgehen. Sie sind in bester Stimmung und können Wünsche mit Leichtigkeit in die Tat umsetzen.

Der Sonntag lädt wiederum dazu ein, es sich so richtig gemütlich zu machen. Die Sterne befürworten es, wenn Sie sich heute zurückziehen und für sich sind.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Beginnen Sie schon einmal mit der Planung der Weihnachtsfeiertage. Das nimmt später den Stress raus.

Löwen sind gesellig

Das Wochenende startet noch mit ein paar Erledigungen. Doch Sie kommen gut voran und haben Rückenwind. Lassen Sie den Tag dann am besten mit einem romantischen Dinner ausklingen, lieber Löwe.

Am Sonntag können Sie etwas langsamer starten. Der Mond im Stier rät dazu, ruhig zu machen. Aber ein entspanntes Frühstück ist schließlich auch ein schöner Start in den Tag. Stück für Stück kommt dann schon noch mehr Schwung in den Tag.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie den zweiten Adventssonntag am besten mit lieben Menschen. Sie schätzen Ihre Gesellschaft.

Fische kommen entspannt durchs Wochenende

Ihre Laune am Samstag ist einfach super, lieber Fisch. Erfreulicherweise haben Sie ebenfalls jede Menge Energie und kommen so super durch den Tag. Am Abend haben Sie sich dann Zeit zum Relaxen verdient.

Hektik hat am Sonntag keinen Platz in Ihrem Kalender. Sie machen es sich schön gemütlich und das schon ab Tagesbeginn. Im Laufe des Tages darf dann ruhig ein bisschen weihnachtliche Stimmung aufkommen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Sonntag ist es an der Zeit für ein bisschen Wellness. Spüren Sie in sich hinein und prüfen Sie, wonach Ihnen ist.

