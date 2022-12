Das Jupiter-Jahr neigt sich dem Ende zu und schon bald kommt der Jahreswechsel. Der letzte Monate des Jahres 2022 beginnt. Für die folgenden drei Sternzeichen bietet der Dezember jedoch keinen Anlass, Trübsal zu blasen oder es sich bequem zu machen. Denn die Sterne zünden zum Abschluss des Jahres nochmal ein richtiges Glücks-Feuerwerk für Sie!

Stiere jubeln vor Glück

Im beruflichen Bereich lässt Ihnen Jupiter im Dezember eine große Chance zukommen. Ergreifen Sie diese Gelegenheit! Ihre Intuition wird Ihnen hierbei eine große Hilfe sein und Sie leiten. Wenn Sie auf ihr Bauchgefühl vertrauen, wird die Angelegenheit ein voller Erfolg.

Ob vergeben oder single, ab Mitte des Monats geht es bei Ihnen in Sachen Liebe hoch her. Endlich ist die Zeit gekommen, in der Sie ihren Tank mit Herzenswärmen und Intimität wieder auffüllen können. Sie sind außer sich vor Freude und genießen das Leben, wie schon lange nicht mehr.

Astro-Tipp für Dezember: Vor allem im letzten Monat des Jahres isst man nicht gerade gesund und ausgewogen. Achten Sie daher besonders auf Ihre Ernährung, um körperliche Beschwerden zu vermeiden.

Skorpione kommen groß raus

Wollen Sie diesen Monat den beruflichen Erfolg in Ihr Leben lassen? Dann tun Sie es! Denn dank Merkur sind Sie innerlich gestärkt und können mit neuen Herausforderungen fabelhaft umgehen. Sie bleiben in Ihrer Meinung standhaft und das hat positive Auswirkungen. Wenn Ihnen eine Beförderung oder eine neue Aufgabe angeboten wird, nehmen Sie diese unbedingt an!

Was die Liebe betrifft, schwelgen Sie diesen Monat auf Wolke Sieben. Speziell am Ende des Monats haben Sie Glück in der Liebe! Vor allem, wenn es sich bei dem liebenswerten Gegenüber um einen gefühlvollen Krebs, eine zuverlässige Jungfrau oder einen treuen Stier handelt, können Sie diesen Monat in Liebe baden.

Astro-Tipp für Dezember: Lassen Sie den Monat ruhig beginnen, am besten mit einer Wellness-Auszeit. Ab Mitte des Monats hingegen können Sie richtig loslegen und etwas Neues wagen.

Wassermänner nutzen ihr kreatives Talent

Im Dezember 2022 kommen Sie karriertechnisch zunächst nur langsam voran. Doch Fortuna schickt Ihnen einen hervorragenden Einfall, der sich positiv auf Ihre Finanzen auswirken kann. Mühelos, wie einem Goldesel, gelingt es Ihnen diesen kreativen Schub zu nutzen und die Idee zum Selbstläufer zu machen.

In Sachen Liebe bahnt sich etwas Großes an. Vor allem am Anfang des Monats haben Sie Schmetterlinge im Bauch. Stürzen Sie sich voller Vertrauen in dieses kribbelige Abenteuer. Der aufregende Flirt könnte sich als große Liebe entpuppen. Jupiter schenkt Ihnen hierfür die nötige Besonnenheit. Möglicherweise starten Sie in das nächste Jahr schon Hand in Hand mit Ihrem neuem Liebesglück!

Astro-Tipp für Dezember: Gerade jetzt sollten Sie auf sich achten und überflüssige Pfunde abschütteln. Sport tut Ihnen diesen Monat besonders gut. Und wenn es nur ein ausgiebiger Spaziergang an der frischen Luft ist. Hauptsache, Sie bewegen sich!

