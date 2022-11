Bevor überhaupt der Vollmond im Stier am 8. November 2022 seine volle Wirkung entfaltet, erfahren drei Sternzeichen bereits am 5. und 6. November 2022, was es bedeutet, die Unterstützung der Sterne zu haben.

Stiere finden die perfekte Balance

Am Samstag könnte der Mond im Widder Stress in Ihnen auslösen, weshalb Sie sich etwas Zeit für sich nehmen sollten. Der Nachmittag ist ideal, um ein paar Dinge von Ihrer To-do-Liste zu streichen. Das verschafft Ihnen einen Puffer für die neue Woche. Sollte ein Freund das Gespräch mit Ihnen suchen, dann können sie gut zuhören und Ratschläge geben. Am Abend amüsieren sie sich und lachen viel. Sie sind in einer ausgelassenen Stimmung.

Auch der Sonntag ist optimal, um Ihre sozialen Kontakte zu pflegen. Laden Sie doch Freunde zu einem gemütlichen Nachmittag mit Kaffee und Kuchen ein. Das lenkt von den Gedanken ab, die Ihnen im Kopf herumschwirren. Es gibt gar keinen Grund, sich so verrückt zu machen. Mit dem Mond im Widder fühlen Sie sich etwas unter Druck gesetzt. Sollten Sie sich nicht besser bewegen? Nein, alles kann und nicht muss. Achten Sie darauf, was sich für Ihren Körper richtig anfühlt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Haben Sie schon einmal meditiert? Probieren Sie es ruhig aus. Gerade der Sonntagabend bietet sich dafür an. Sie können dabei Energie für die neue Woche tanken.

Löwen sind voller Tatendrang

An diesem Wochenende sind Sie voller Positivität und haben jede Menge Kraft. Nutzen Sie das am Samstagvormittag direkt dafür aus, das Wichtigste zu erledigen, um den Rest des Tages frei zu Ihrer Verfügung zu haben. Sie verbringen gerne den Tag mit Freunden und haben Spaß dabei.

Am Sonntagmorgen geht es mit dem Mond im Widder schon wieder ziemlich früh hoch. Sie sind sehr gefragt. Doch es ist wichtig, dass Sie immer noch Spaß bei der Sache haben und nicht alles auf einmal angehen. Dann artet es auch nicht in Hektik aus. Ab dem Nachmittag wird es ohnehin etwas ruhiger. Eine wunderbare Gelegenheit, um die Gedanken nach innen zu richten und sich vielleicht schon einmal auf den Vollmond einzustimmen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie so viel Zeit wie möglich mit lieben Menschen.

Waagen sind glücklich und zufrieden

Mit dem Start ins Wochenende kommt ihr Humor zum Vorschein. Am Samstag wird in jedem Fall viel gelacht. Wie schön, dass Sie den ganzen Tag über so richtig gut gelaunt sind. Halten Sie außerdem die Augen nach spannenden Begegnungen offen. Vielleicht kommen Sie mit Menschen ins Gespräch, die ganz anders als Sie selbst sind und die Ihren Horizont erweitern können.

Am Sonntag begeben sie sich unter Menschen und haben mit allen, denen sie begegnen, etwas zu bereden. Um bei all dem Trubel genug Kraft für die neue Woche schöpfen zu können, raten Ihnen die Sterne ab dem Nachmittag dazu, es etwas ruhiger angehen zu lassen. Machen Sie das, was Sie mit Zufriedenheit erfüllt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Behalten Sie sich diese Lebensenergie bei!

