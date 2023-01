Der Mond im Zeichen Waage meint es diese Woche besonders gut mit drei Sternzeichen. Sie können sich über Harmonie, Freude und viel Romantik freuen. Mehr Details verrät das Horoskop für das Wochenende am 14. und 15. Januar 2023.

Widder erleben tolle Liebesstunden

Der Samstag beginnt für Sie, liebe Waage, schon ganz ausgezeichnet. So darf es gerne weitergehen und das tut es auch. Für die Liebe ist dieses Wochenende wunderbar. Ob Sie bereits vergeben sind oder noch nicht: Es liegt eine romantische Stimmung in der Luft.

Nutzen Sie den letzten Tag der Woche, um runterzukommen. Insbesondere am Vormittag sollten Sie es besser etwas langsamer angehen lassen, um Ihre Energiereserven wieder aufzuladen. Dieser Tag wird Ihnen dabei helfen, beschwingt die nächste Woche anzugehen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Wenn es Sie am Wochenende nach draußen zieht, dann kommen Sie diesem Bedürfnis nach. Das wird Sie mit guter Laune in den Montag starten lassen.

Zwillinge strahlen positive Energie aus

Sollten Sie heute arbeiten, lieber Zwilling, dann haben Sie am 14. Januar 2023 die Chance, viel zu erreichen und voranzukommen. Es tut Ihnen aber auch gut, wenn Sie Zeit mit lieben Menschen und/oder Ihrem Schatz verbringen. Sie genießen es, Gesellschaft zu haben, und lassen sich von der Energie anderer Menschen anstecken.

Auch wenn am Sonntag droht, Hektik aufzukommen, behalten Sie doch einen kühlen Kopf. Sie lassen sich nicht überrumpeln und können mit Ihrer entspannten und positiven Art genau richtig auf alles reagieren. So können Sie im Endeffekt doch ganz toll entspannen.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verlassen Sie sich auf Ihr Bauchgefühl. Sie machen das, was Ihnen guttut.

Waagen finden eine gute Balance

Alles in allem ist der Samstag für Sie ein guter Tag, liebe Waage. Sie sind gut gelaunt, zu Späßen aufgelegt und sehr kommunikativ. Nur eine Sache sollten Sie am Samstag besser vermeiden: Shopping. Das Geld sitzt etwas locker.

Die Mondpause lässt Sie bis 13:09 Uhr alles etwas langsamer angehen. Aber manchmal ist es ganz gut, zu entschleunigen und den Dingen mehr Ihren Lauf zu lassen. Nutzen Sie die Zeit doch, um mal wieder ein gutes Buch zu lesen. Am Sonntagabend können Sie noch viel schaffen und so mit einem gewissen Vorsprung in die neue Woche starten.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie dieses Wochenende am besten viel Zeit mit Freund*innen. Gemeinsam zu lachen, tut der Seele gut.

