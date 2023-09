Diese 3 Sternzeichen haben ab dem 25.09.2023 die allerbeste Vollmond-Woche!

Wenn Sie in den letzten Wochen das Gefühl hatten, eine Durststrecke zu haben, dann gehört das jetzt der Vergangenheit an. Sie können jetzt endlich die verdienten Früchte Ihrer Arbeit ernten, lieber Zwilling. Die Sonne, die sich ab 24.09.2023 für die nächsten Wochen im Zeichen Waage aufhält, hilft Ihnen jetzt dabei, positiv in die Zukunft zu blicken und mehr an sich selbst zu glauben.

Liebesplanet Venus ist außerdem mit von der Partie und unterstützt Sie nach Kräften. In Kombination mit einem stärkenden Mars werden Sie sowohl als Zwilling in einer Beziehung, aber auch, wenn Sie noch auf der Suche nach Ihrem Herzblatt sind, auf Ihre Kosten kommen. Genießen Sie das und nehmen Sie sich Zeit für die Liebe.

Lassen Sie auch den Vollmond am Freitag nicht außer Acht. Dessen Energien können Sie sich nun wunderbar zunutze machen. Schauen Sie einfach mal, ob nicht vielleicht sogar ein Vollmond-Ritual für Sie infrage kommt.