Pünktlich zum Wochenende beginnt ein neuer Monat und Merkur ist nur noch bis zum 2. Oktober 2022 rückläufig. Das kann für die Sternzeichen zu einigen Erleichterungen in den nächsten Wochen führen. Drei Sternzeichen haben allerdings schon dieses Wochenende besonders viel Glück und erleben eine super Zeit. Was Sie genau erwartet, können Sie hier nachlesen.

Widder profitieren vom Schütze-Mond

Für Sie, lieber Widder, wird der Samstag ein Tag voller guter Laune und positiver Emotionen. Danken dürfen Sie dafür dem Mond, der sich im Zeichen Schütze aufhält. Er versetzt Sie in die Stimmung, die Sie brauchen, um Ihr Wochenende ganz in Ruhe genießen zu können.

Am Sonntag sind Sie etwas rastlos und nehmen sich viel vor. Aber Sie brauchen das, um sich auf die kommende Woche vorzubereiten. Die Energie haben Sie in jedem Fall dafür. Schließlich haben Sie den Samstag schon zum Relaxen genutzt.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Nutzen Sie den Sonntagabend, um richtig zur Ruhe zu kommen.

Zwillinge erleben ein Wochenende wie aus dem Bilderbuch

Eins wird der erste Oktobertag ganz sicher für Sie, lieber Zwilling, und zwar lustig. Sie haben einen wunderbaren Tag vor sich, den Sie am besten in bester Gesellschaft verbringen sollten. Ihre gute Laune ist nämlich ansteckend. Es warten außerdem noch spannende News auf Sie. Hören Sie richtig zu.

Für Sie bietet sich Sonntag, der 02.10.2022, sehr gut dafür an, um sich voll und ganz auf den Herbst einzustellen. Machen Sie es sich zuhause richtig schön gemütlich.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Verbringen Sie mehr Zeit in der Natur. Das befreit den Geist und tut der Seele gut.

Schützen haben eine tolle Zeit

Der Start ins Wochenende könnt nicht besser für Sie laufen, lieber Schütze. Der Mond steht schließlich in Ihrem Zeichen und wirkt von dort aus ganz in Ihrem Sinne. Es läuft alles so, wie Sie es sich vorstellen. Nachmittags steht es dann etwas schwierig um Ihre Konzentration, aber das wird nicht allzu lange anhalten. Nutzen Sie den Samstagabend, um auf andere Gedanken zu kommen. Bewegung tut Ihnen gut.

Von morgens bis abends ist der Sonntag für Sie ein voller Erfolg. Verbringen Sie viel Zeit mit Ihren Lieben.

Astro-Tipp fürs Wochenende: Machen Sie das, was Ihnen guttut und hören Sie dabei auf Ihr Bauchgefühl.

Artikelbild und Social Media: Nadezhda_Shuparskaia/iStock