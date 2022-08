Der September ist größtenteils der Jungfrau-Saison zugeordnet. Bis zum 23. September ist die Energie dieses Sternzeichens vorherrschend. Ab 24. September beginnt wiederum die Saison der Waage. Andere Ereignisse, die auch auf die Sternzeichen einwirken werden, sind unter anderem gleich mehrere Portaltage zu Beginn des Monats und Merkur, der ab 9. September 2022 wieder rückläufig wird. Das hört sich an, als könnte es in Chaos ausarten, doch drei Sternzeichen haben nichtsdestotrotz einen wunderbaren September 2022 vor sich. Wir verraten, was sie im Detail erwartet.

Widder gewinnen auf ganzer Linie

Egal, ob in der Liebe, im Job oder in Sachen Gesundheit: Sie, lieber Widder, haben einfach in jedem Bereich Ihres Lebens Glück und Erfolg. Im September ist es Ihre Beziehung, die Ihnen so viel Halt gibt, dass sie alle Herausforderungen meistern können. Singles haben wiederum die Chance, sich zu verlieben.

Bis auf eine etwas weniger energetische Phase zur Mitte des Monats hin, haben Sie im September Kraft für zwei. Mars greift Ihnen unter die Arme und sorgt dafür, dass körperliche Beschwerden der Vergangenheit angehören.

Astro-Tipp für den Monat: Lassen Sie ruhig zu, dass Jupiter ein bisschen frischen Wind in Ihr Leben bringt. Neues zu entdecken, kann sehr viel Spaß machen.

Krebse wissen, was sie wollen

Wenn Sie, lieber Krebs, noch auf die richtige Person warten, mit der Sie Ihr Leben teilen können, dann ist im September der Zeitpunkt gekommen, um sich zu trauen. Überwinden Sie sich und sprechen Sie Ihre Gefühle laut aus. Sie werden überrascht sein. Venus lässt Sie schon nicht allein.

Was Ihre berufliche Zukunft angeht, brauchen Sie im September 2022 nicht viele Ratschläge. Sie wissen ganz genau, was Sie wollen und auch, wie Sie es erreichen können. Ihrer seelischen Gesundheit tut es in diesem Monat gut, wenn Sie sich von Ballast befreien. Sie tendieren dazu, sich selbst und Ihre Bedürfnisse aus den Augen zu verlieren. Schluss damit! Die Sterne helfen Ihnen jetzt dabei, sich selbst wieder mehr in den Fokus zu rücken.

Astro-Tipp für den Monat: Sie können jetzt voll und ganz auf Ihr Bauchgefühl vertrauen. Sie wissen, was am besten für Sie ist.

Waagen sind nicht aufzuhalten

Der September wird gefühlvoll und energetisch. Mars macht Sie fit, liebe Waage, und sorgt dafür, dass Sie bereit für alles sind. Merkur wiederum versorgt Sie mit genau der richtigen Menge an Abenteuerlust, um jeder neuen Wendung mit Begeisterung entgegenzugehen.

Was Sie im September 2022 auf die Beine stellen, könnte sich in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr für Sie auszahlen. Gerade im Job winken tolle Zukunftschancen.

Astro-Tipp für den Monat: Probieren Sie gerne eine neue Sportart aus. Die Gelegenheit ist günstig.

