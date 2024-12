Diese 3 Sternzeichen starten ab dem 02.12.2024 mit ordentlich Rückenwind in den Dezember!

Lieber Schütze, was auch immer Sie diese Woche anpacken, es wird gelingen! Sie können Ihrem Glück nicht entkommen. Neben der Sonne steht auch Merkur in ihrem Zeichen und ist Ihnen bei offener Kommunikation behilflich. Jetzt können Sie wichtige Gespräche in die richtige Richtung lenken. Venus stimmt Sie nachdenklich, aber das kann Sie gerade bei schwierigeren Gesprächen zum Erfolg führen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Machen Sie sich keine allzu großen Sorgen, dass Ihre Nachdenklichkeit negativ auf andere wirkt. Die Sterne sorgen dafür, dass Ihr Umfeld sich bei Ihnen wohlfühlt.