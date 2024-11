Schütze-Saison ab 21. November 2024: Das Feuerzeichen entfesselt jetzt unsere Lebensfreude!

Doch auch, wenn der Sonnen-Wechsel unsere nächsten Wochen sehr stark prägt, so ist diese Energie nicht die einzige, die wir spüren werden. Während der Schütze-Saison 2024 erwarten uns noch weitere faszinierende planetarische Konstellationen, die unser Leben beeinflussen können.

Am 1. Dezember beginnt der neue Monat zum Beispiel mit einem Neumond, auch im Sternzeichen Schütze, der uns Zuversicht und Euphorie schenkt und dazu ermutigt, neue Anfänge zu wagen. Am 7. Dezember wechselt dann die liebe Venus das Zeichen, und zwar in den Wassermann. Unser Freiheitsdrang, den Wassermann und Schütze sich teilen, wird gestärkt und wir müssen in Beziehungen darauf achten, dass wir unseren Herzensmenschen nicht aus den Augen verlieren. Dabei kann uns zum Beispiel Neptun helfen, der einen Tag später, am 8. Dezember, direktläufig wird und unsere Intuition stärkt. Am 15. Dezember, zur Monatsmitte, verzaubert uns dann ein Zwillings-Vollmond mit überragenden Kommunikationsfähigkeiten, die unsere zwischenmenschlichen Beziehungen stärken. Das außerdem Merkur an diesem Tag wieder direktläufig wird, und uns alles damit ein wenig leichter macht, setzt diesem Ereignis noch die Krone auf.

Die Schütze-Saison endet dann mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember - dem kürzesten Tag und der längsten Nacht des Jahres. Dieses Ereignis markiert den kalendarischen Beginn des Winters und lädt uns dazu ein, die Ruhe und Besinnlichkeit dieser besonderen Zeit zu genießen und uns in weihnachtliche Steinbock-Stimmung zu begeben.