Diese 3 Sternzeichen wagen in der Woche ab dem 13. Januar 2025 einen Neuanfang!

Der Jahreswechsel liegt nun knapp zwei Wochen hinter uns. Die erste Euphorie über die neuen Möglichkeiten, die das Venus-Jahr für uns bereithält, beginnt zu verblassen und die Routine findet nach den Feiertagen ihren Weg zurück in unser Leben. Nun stehen wir vor einer entscheidenden Frage: Was wollen wir in diesem Jahr wirklich anders machen? Der Vollmond, der direkt zum Wochenbeginn im Zeichen Krebs steht, ermutigt uns dazu, Altlasten hinter uns zu lassen und nach vorne zu blicken.

Jetzt ist es an der Zeit für einen Neuanfang - besonders für diese drei Sternzeichen! Sie erleben die beste Woche von allen.