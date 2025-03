Diese 3 Sternzeichen werden am Wochenende ab dem 08.03.2025 vom Mond verwöhnt!

Mit dem Mond im eigenen Zeichen dürfen sich Krebse an diesem Wochenende einfach rundum wohlfühlen. Am Samstag stecken Sie voller Tatendrang und arbeiten liegengebliebene Aufgaben in Windeseile ab. Am meisten Freude bereitet es Ihnen aber, Zeit mit Ihren Lieblingsmenschen zu verbringen und Sie zeigen sich dabei besonders fürsorglich. Ob gemeinsames Kochen, ein Spieleabend oder ein Kinobesuch, Sie haben viele Ideen und amüsieren sich köstlich.

Der Sonntag lädt dann dazu ein, um einfach mal auf die Stopptaste zu drücken und zu entschleunigen. Sie haben in letzter Zeit so viel geleistet, machen Sie es sich ruhig einfach nur gemütlich und genießen Sie Ihr trautes Heim. Wenn Sie sich dann doch nach etwas Bewegung sehnen, ist ein Spaziergang in der frühlingshaften Natur perfekt. Die frische Luft tut Ihnen gut und Sie schmieden mit klarem Kopf bereits ein paar neue Pläne, die sich in der kommenden Woche garantiert erfolgreich umsetzen lassen.

