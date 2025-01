Diese drei Sternzeichen erwartet ab dem 04.01.2025 ein Wochenende der tiefen Gefühle!

Der Mond im Zeichen der Fische steht Ihnen ausgesprochen gut, lieber Krebs. Diesen Samstag haben Sie ein stark ausgeprägtes Urteilsvermögen. Das hilft Ihnen, denn Sie können Ihre Mitmenschen bei schwierigen Entscheidungen unterstützen. Für neue Ideen sind Sie heute der*die beste*r Ansprechpartner*in. So gelingt es Ihnen anderen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das stimmt auch Sie glücklich. Sie selbst können ebenfalls Ihrem Bauchgefühl trauen, wenn Fragen aufkommen sollten.

Am Sonntag fokussieren Sie sich dann auf sich selbst. Das tut Ihnen gut! Sie fühlen sich stark und erledigen alle anstehenden Aufgaben in Windeseile. Danach ist Zeit, um zu relaxen. Sie können sich fallen lassen und tanken neue Kraft. Den Abend verbringen Sie in ruhiger Zweisamkeit mit einer Person, die Ihnen sehr am Herzen liegt.

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Sport tut Ihnen dieses Wochenende gut. Ob entspanntes Yoga oder ein schweißtreibendes Workout: hauptsache Bewegung!