Diesen 3 Sternzeichen begegnet die Liebe in der Woche ab 12.05.25 auf wundersame Weise!

Venus lässt Sie in der Frühlingssonne erstrahlen, liebe Waage! Jetzt fliegen Ihnen die Herzen nur so zu. Eventuell auch das Ihrer*Ihres Partner*in, das sich in letzter Zeit immer weiter von Ihnen entfernt hat. Sie fühlen sich wie frisch verliebt und auch Singles haben jetzt die besten Liebesschancen. Allerdings gehört zur Liebe auch immer eine große Portion Mut und diese bekommen Sie jetzt von Jupiter, Pluto und Venus. Wie die drei Musketiere an Ihrer Seite geben Sie Ihnen das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Jetzt müssen Sie nur noch Ihrem Herz folgen. Es führt die tollkühne Gruppe an und kennt genau den richtigen Weg.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Die Natur ist Ihre Kraftquelle in dieser Woche. Halten Sie sich viel unter freiem Himmel auf und genießen Sie den direkten Zugang zu den Sternen.