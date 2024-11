Diesen 3 Sternzeichen gelingt in der Woche ab dem 18.11.24 dank Venus ein Durchbruch in der Liebe!

In dieser Woche sind Sie ein echter Glückspilz, lieber Stier! Venus steht nämlich im Trigon zu Ihrem Zeichen und Sie können an fast nichts anderes, als an die Liebe denken. Für vergebene Stiere bedeutet das, dass Sie vieles hinterfragen. Was fehlt Ihnen in Ihrer Beziehung? Was könnte Sie und Ihre*n Partner*in noch glücklicher zusammen machen? Oder gibt es vielleicht sogar den Anlass, über ein Beziehungsende nachzudenken? Seit letzter Woche steht Venus im Steinbock und bringt vor allem eines in unser Liebesleben: Ordnung!

Sie wagen sich aus Ihrer Komfortzone, in der Sie sich normalerweise so wohlfühlen, und hinterfragen die Umstände, in denen Sie sich befinden. Diese Struktur tut auch Single-Stieren sehr gut! Jetzt wissen Sie ganz genau, was Sie wollen, und mit einer ehrgeizigen Steinbock-Venus als Unterstützerin, haben Sie auch sofort Ideen, wie Sie es erreichen. Eins ist klar: Ab dieser Woche werden Sie sich nicht mehr mit ungünstigen Liebesumständen zufrieden geben, sondern Ihr Glück selbst in die Hand nehmen!

Ihr Liebes-Mantra der Woche: "Ich gebe mich nicht mit Kompromissen zufrieden, sondern greife nach dem großen Liebesglück!"