3 Sternzeichen erleben mit dem Zwillings-Mond ab dem 16.11.24 ein Wochenende voller Harmonie!

Der Mond in den Zwillingen macht Sie an diesem Samstag neugierig, liebe Waage! Sie wollen sich mit Ihren Mitmenschen austauschen, die Perspektive wechseln und neue Denkweisen kennenlernen und verstehen. Das kann sowohl im Kolleg*innen-, im Freund*innenkreis oder mit Ihrer*Ihrem Partner*in sein. Sie fühlen sich pudelwohl und können sich auf einen großartigen Samstag freuen.

Auch am Sonntag unterstützt der Mond Sie noch aus dem Zeichen Zwillinge heraus. Sie haben gute Laune und fühlen sich ausgeglichen und vergnügt. Falls Sie heute etwas zu erledigen haben, ist dies schnell geschafft, denn Sie sind voller Power. Danach ist es Zeit für spaßige Aktivitäten. Zum Glück stecken Sie Ihre Mitmenschen mit Ihrer guten Laune an, sodass heute alle etwas zum Lachen haben. In fröhlicher Runde verbringen Sie einen zauberhaften Sonntag!

Der Tipp der Sterne für das Wochenende: Machen Sie sich keine Gedanken, falls an diesem Wochenende niemand Zeit für Sie hat. Vieles von dem, was Ihnen in einer Gruppe Spaß macht, können Sie auch wunderbar alleine machen.