Für 4 Sternzeichen hat der Stier-Vollmond am 15.11.2024 eine wichtige Botschaft!

Mit dem Vollmond im verwandten Erdsternzeichen Stier lösen sich mögliche Blockaden und Unsicherheiten für Steinböcke jetzt endlich auf. Sie erhalten neue Schaffenskraft und arbeiten Ihre To-do-Liste erfolgreich ab. Auch Ihr Selbstvertrauen wird gestärkt, weshalb Sie dazu bereit sind, sich an neue Herausforderungen zu wagen oder auch mal ein nötiges Risiko einzugehen.

Doch vor allem in der Liebe kann es zu interessanten Entwicklungen kommen. Hegten Sie in letzter Zeit Zweifel an Ihrer Partnerschaft oder sind Sie unsicher, ob Sie die neue Beziehung wirklich eingehen möchten? Dann lassen Sie sich unbedingt auf die Kräfte des Stier-Vollmonds ein. Er stärkt Ihre Intuition und kann Ihnen eine wertvolle Erkenntnis schenken.

Weitere Infos zum Stier-Vollmond gibt es im folgendem Video.