Diesen 3 Sternzeichen schenkt der Mond ab 30.09.2023 das allerbeste Wochenende!

Als Feuerzeichen können sich Schützen über die Energien des Widder-Mondes einfach nur freuen. Bereits der Vollmond am Freitag, der ebenfalls im Zeichen des Widders steht, weckt eine enorme Energie in Ihnen, die auch noch bis zum Samstag anhält. Sie erledigen erfolgreich all Ihre Vorhaben, was eine große Zufriedenheit in Ihnen freisetzt. Doch auch der Spaß kommt nicht zu kurz. Gut möglich, dass Sie sich spontan dazu entscheiden, auszugehen oder plötzlich ein Lieblingsmensch vor Ihrer Tür steht. In jedem Fall werden Sie sich köstlich amüsieren und einen wunderbaren Abend erleben.

Nutzen Sie den Sonntag unbedingt dazu, um ein wenig abzuschalten. Am wohlsten fühlen Sie sich nämlich in einer ruhigen Umgebung, ohne große Reize von außen. Am Abend, wenn Sie etwas Energie getankt haben, lassen sich dann auch mögliche Spannungen mit Ihren Mitmenschen erfolgreich ins Reine bringen. Der Stier-Mond stimmt alle etwas versöhnlicher und Sie werden sich hinterher wie befreit fühlen.

Der Tipp der Sterne fürs Wochenende: Nehmen Sie sich an diesem Wochenende unbedingt die Zeit, um einmal innezuhalten und Ihre wahren Bedürfnisse und Emotionen zu erforschen. Eine Mediation oder Entspannungsübungen helfen bestens dabei.

