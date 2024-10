Diesen 3 Sternzeichen schenkt Mars ab dem 21.10.2024 eine erfolgreiche Power-Woche!

Für Sie ist diese Woche eine ganz besondere, lieber Skorpion! Die Sonne zieht am Mittwoch in Ihr Zeichen und Ihre Saison beginnt. Dadurch wird Ihre ohnehin schon stark spirituelle Ader gestärkt und Sie spüren, dass ein kosmisches Ereignis bevorsteht, welches Ihre nächsten Wochen bestimmen wird. Doch nicht nur die Sonne steht Ihnen jetzt zur Seite - auch Mars tritt als Ihr treuer Begleiter in Erscheinung. Der rote Planet wird zu Ihrer Kraftquelle! Jetzt packen Sie alles an, was Sie in letzter Zeit aufgeschoben haben und können noch vorm Jahresende für viele Veränderungen sorgen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Vorsicht! Trotz der Sternen-Power ist Ihre Kraft nicht unerschöpflich. Achten Sie auf Ihre körperlichen Grenzen und gönnen Sie sich Ruhepausen zwischendurch, lieber Skorpion.