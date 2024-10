Diesen 3 Sternzeichen schenkt Venus in der Woche ab dem 14.10.24 herrliche Liebeswunder!

Machen Sie sich in der Woche vom 14. Oktober bis zum 20. Oktober auf wunderbare Liebesenergien gefasst. Das haben wir ganz besonders ein paar kraftvollen Ereignissen am Donnerstag zu verdanken. Dann zieht Liebesgöttin Venus in den heißblütigen Schützen und ein vielversprechender Vollmond im stürmischen Widder steht an! Das Venus-Pluto-Sextil ab 14:30 Uhr versüßt uns dann zusätzlich den gefühlvollen Liebestag. Welche Highlights in der Liebe bis zum Jahresende noch auf Sie warten, können Sie außerdem im großen Glückstage-Horoskop nachlesen.

Vor allem drei Sternzeichen dürfen sich in dieser Woche aber auf die ganz großen Gefühle freuen. Es warten leidenschaftliche Tage, voller Romantik und Glück.

Mehr zu den Liebeschancen der Sternzeichen: Das große Liebeshoroskop 2025: Die Liebessterne für Singles und Paare im Venus-Jahr!