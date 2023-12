Direktläufiger Jupiter ab 31. Dezember 2023: So beeinflusst der Glücksplanet vor allem drei Sternzeichen!

Seit dem 4. September 2023 befindet sich Jupiter in der Rückläufigkeit. Ab dem 31. Dezember 2023, also pünktlich zum Jahreswechsel, wird der Planet wieder direktläufig. Dabei befindet sich Jupiter weiterhin im Zeichen des Stiers.

Nur etwa alle 13 Monate wird dieser Planet rückläufig. Erfahren Sie hier, was der Wechsel vom rückläufigen zum direktläufigen Jupiter für die Sternzeichen bedeutet.

Neben Glücksplanet Jupiter beeinflussen uns auch die Energien der anderen Planeten. So ist Venus am 29. Dezember in den Schützen gewechselt und bringt frischen Wind und neue Impulse. Kommunikationsplanet Merkur ist noch bis zum 2. Januar 2024 rückläufig und kann daher noch für Missverständnisse und Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen sorgen. Diese Einflüsse sollten Sie unbedingt auch beachten.