Der Vollmond am 9. Oktober 2022 findet erst um ca. 22:56 Uhr statt. Dennoch wirkt er auch schon vorher auf die Sternzeichen. Während einige enorm von den Vollmond-Energien profitieren, sorgt der Mond bei anderen für einen turbulenten Start in den Sonntag. Wir wissen, was sie genau erwartet.

Widder haben Streit

Schon von Tagesbeginn an stört Sie am Sonntag etwas ganz gewaltig, lieber Widder. Die Energien des Vollmonds sorgen schon am Morgen für schlechte Stimmung und Diskussionen mit Ihrem Schatz, sollten Sie vergeben sein. Handeln Sie da besser nicht übereilt, sondern lassen Sie ein bisschen Zeit vergehen. Zum Nachmittag hin wird es dann schon viel besser und Sie spüren, wie sich die schlechte Laune verzieht.

Jungfrauen aus dem Gleichgewicht

Auch Ihnen, liebe Jungfrau, legt der Vollmond ein paar Steine in den Weg. Achten Sie am Sonntag darauf, sich nicht zu viel vorzunehmen. Sie sind nämlich eher unentschlossen und können Ihre innere Mitte nicht finden. Das ist zwar nervig, doch versuchen Sie besser, auf andere Gedanken zu kommen, als sich lange zu ärgern. Ihnen tut es jetzt gut, unter Menschen zu sein und auszugehen.

Skorpione spüren die Hektik

Ein Vollmond kann aufwühlend sein und das merken Sie dieses Mal ganz gewaltig, lieber Skorpion. Sie sollten an diesem Tag am besten keine wichtigen Entscheidungen treffen. Nehmen Sie sich dafür ein bisschen mehr Zeit und warten Sie ab, bis Sie entspannter sind. Das beste Mittel gegen innere Unruhe ist an diesem Tag, Zeit in der Natur zu verbringen.

