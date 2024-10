Für diese 3 Sternzeichen zieht Venus in der Woche ab dem 14.10.24 alle Register in Sachen Liebe

Was für tolle Liebeschancen, lieber Fisch! Singles sollten jetzt die Augen offenhalten. Venus entführt Sie auf vielversprechende Liebesabenteuer. Wer weiß, ob aus einem heißen Flirt nicht sogar die große Liebe wird?

Wenn Sie in einer glücklichen Beziehung sind, dann brauchen Sie keine Abenteuer. Doch auch für Sie halten die Sterne etwas parat. Ihnen gelingt es durch die Widder-Vollmond-Energien am Donnerstag Ihre Gefühle in Worte zu fassen, und Sie überraschen Ihre*n Partner*in mit einer Offenheit, die man so gar nicht von Ihnen kennt. Das sorgt dafür, dass sie beide sich näher kommen und sich auf eine zauberhafte Weise miteinander verbunden fühlen.

Der Tipp der Sterne für die Woche: Der Schritt aus der Komfortzone lohnt sich! Nur wenn Sie sich auf etwas Neues einlassen, kann sich auch etwas Neues entwickeln.