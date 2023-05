Das Horoskop für den Löwen:

War das alles in Ihrem Leben? Vielleicht haben auch Sie sich schon mal diese absurde Frage gestellt. Wirklich absurd: Sie haben den möglichen Erfolg erreicht, die große Liebe gefunden, nach der nichts mehr kommt, den Lebensstandard errungen, von dem Sie träumten – wenn Sie das bestimmen, wenn Sie das entscheiden und zufrieden damit sind. Und das werden Sie nicht sein, nie sein, als wahrer Löwe. Nun stehen Sie an einem Wendepunkt, das fühlen Sie. Es wird Ihnen aber auch klar, welchen Weg Sie einschlagen müssen, um alles zu verändern. Schließen Sie die Augen, zappen Sie einfach die Wirklichkeit weg, die Sie umgibt, Partner, Freunde, Job, Haus. Was bleibt, was soll bleiben, was muss weg? Sie sehen Gesichter auftauchen, die in dieses Leben gehören, vielleicht auch Ihren Beruf, die Umgebung – der Rest löst sich auf, gehört nicht mehr dazu. Das ist Ihr neues Leben, so fühlt es sich an. Treffen Sie nun die Entscheidung, die richtig sein wird, die alles verändert.

