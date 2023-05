Das Horoskop für die Jungfrau:

Sie haben immer richtig entschieden, das, was für Sie nützlich war, ganz klar erkannt. Und das, was Sie nur belastete, zur Seite geschoben. In Ihrer angeborenen Sparsamkeit das Geld zusammengehalten, den richtigen Partner geheiratet, bei dem alles stimmte. War das so? Warum sollten Sie gerade jetzt falsch entscheiden – Sie werden getragen vom Glück wie auf Engelsflügeln. Der Jupiter im beglückenden Trigon, die Venus, die Sonne, der Neumond in Ihrem Zeichen, das ist wie eine Aufforderung zu einem neuen, veränderten, vollkommen erfüllenden Leben. Vielleicht sind doch im bisherigen perfekt organisierten Alltag Träume, Wünsche, Gefühle untergegangen, nach denen Sie sich sehnten. Sie werden es spüren, der Neumond wird Sie daran erinnern und Jupiter wird Sie mit Situationen konfrontieren, in denen sich Ihr wahres Glück meldet. Der Mensch, den Sie vermissten, der Traum, den Sie begruben. Das Glück fliegt Ihnen zu.

