Ihr Mantra des Tages für den 9. Oktober 2023

An diesem Montag nehmen wir uns bewusst vor, dass wir auf die Menschen hören werden, die uns gern haben und denen wir vertrauen können. Denn durch Mars und Pluto mögen wir uns gerade selbst nicht. Wir sind wütend auf uns, weil wir im Leben Fehler machen, die nicht sein müssen. Aber Venus in der Jungfrau lässt nicht zu, dass wir so böse auf uns selbst sind, und übermittelt uns durch liebe Menschen diese Botschaft: „Du bist wunderbar – mit all deinen Ecken, Fehlern und Kanten!“ Mond und Sonne unterstützen uns dann auch noch, um Wichtiges zu klären. Wir überstehen den Tag.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de