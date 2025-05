Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 27. Mai 2025

Das Mantra

"Ich vertraue auf Merkur, bei ihm bin ich in guten Händen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Auch der Dienstag sollte ein richtig toller Tag werden. Zum einen steht der Neumond in den Zwillingen und sorgt für Harmonie, Herzenswärme und ganz viel Freundlichkeit. Und auch Merkur schläft nicht, sondern verbindet sich mit Neptun und Pluto. Wir haben richtig tolle Ideen, wie wir unseren Weg weitergehen wollen und wie wir das erreichen können, was uns wichtig ist. Nun sind vielleicht nicht alle Einfälle sofort umsetzbar, was aber nicht heißt, dass sie deswegen schlecht sind. Merkur und Pluto helfen uns dabei, auszusortieren und Klarheit zu verschaffen, was noch warten muss.