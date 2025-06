Ihr Mantra des Tages für Montag: 30. Juni 2025

Das Mantra

"Ich nehme die Welt in ihrer Vielfalt an."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Mond und Sonne kümmern sich am letzten Tag im Juni um unser Wohlergehen. Sie verbinden sich in den frühen Morgenstunden, wecken uns ganz sanft aus einem schönen Traum und schicken uns voller Vorfreude und Elan in die neue Woche. Wir fühlen uns wunderbar und wollen dafür sorgen, dass es auch den Menschen in unserem Umfeld gut geht. Wir schenken einer Kollegin spontan Blumen oder laden den grummeligen Nachbarn zum Kuchen ein. Wir signalisieren, dass wir nicht immer einer Meinung mit unseren Mitmenschen sind, aber akzeptieren andere Ansichten oder Lebensweisen.