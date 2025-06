Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 1. Juli 2025

Das Mantra

"Ich freue mich von Herzen über das Glück der anderen."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute gibt uns das Trigon von Mond und Venus schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch Schönes vor uns liegt. Wir strahlen mit der Sommersonne um die Wette und das gefällt unseren Mitmenschen gut. Wir kriegen unerwartete Komplimente und das freut uns natürlich. Aber umgekehrt sehen wir auch neidlos, dass gut es der besten Freundin geht oder der Kollege ein lukratives Geschäft an Land gezogen hat. Es fällt uns gar nicht schwer uns über den Erfolg der anderen zu freuen. Da haben wir uns auch eine kleine Belohnung verdient. Ein neues Kleid, ein Kinoabend oder eine Auszeit in einem Wellness-Tempel mit allem, was dazu gehört.