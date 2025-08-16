Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 20. August 2025
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 18. bis 24. August 2025
Dieses Mantra bereichert Sie am Mittwoch, den 20. August 2025!
Das Mantra des Tages:
„Ich bin stolz auf kleine und große Erfolge.“
Die wichtigsten Energien an diesem Tag:
Nachdem gestrigen Power-Tag hüllen uns heute Mond und Venus in einen warmen, weichen Mantel und helfen uns dabei, zu entspannen. Wir können Sorgen und Kummer loslassen. Wenn wir uns jetzt eine kleine Auszeit nehmen können, ist das ganz wunderbar. Das muss kein Urlaubstag am Meer sein – auch, wenn das schön wäre – ein paar Stunden in einem Wellnesstempel, Massagen, faulenzen im Garten oder auf dem Balkon, ein Abend im Biergarten mit Freunden... einfach mal ein paar Stunden die Seele baumeln lassen. Das gibt uns ganz viel neue Energie und Lebensfreude.