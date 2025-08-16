präsentiert von WUNDERWEIB.de
Kategorien
PUR Abo
Folge Astrowoche
Widder
Stier
Zwillinge
Krebs
Löwe
Jungfrau
Waage
Skorpion
Schütze
Steinbock
Wassermann
Fische
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 20. August 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 18. bis 24. August 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Mittwoch, den 20. August 2025!

4 / 8
Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 20
Foto: Redaktion Astrowoche
Auf Pinterest merken

Das Mantra des Tages:

„Ich bin stolz auf kleine und große Erfolge.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nachdem gestrigen Power-Tag hüllen uns heute Mond und Venus in einen warmen, weichen Mantel und helfen uns dabei, zu entspannen. Wir können Sorgen und Kummer loslassen. Wenn wir uns jetzt eine kleine Auszeit nehmen können, ist das ganz wunderbar. Das muss kein Urlaubstag am Meer sein – auch, wenn das schön wäre – ein paar Stunden in einem Wellnesstempel, Massagen, faulenzen im Garten oder auf dem Balkon, ein Abend im Biergarten mit Freunden... einfach mal ein paar Stunden die Seele baumeln lassen. Das gibt uns ganz viel neue Energie und Lebensfreude.

Zurück
Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 19. August 2025
Weiter
Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 21. August 2025
Seite
NewsMantra des Tages
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Mondsichel steht über einem See am Nachthimmel - Foto: Soft Light / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 18. bis 24. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 18. bis 24. August 2025!

Bild von einem Horoskopkreis in Lila umgeben von Sternen - Foto: Thanumporn Thongkongkaew/iStock
Die Sterne für das Wochenende
Das Wochenende ab dem 16. August 2025 bringt 3 Sternzeichen Erholung und kleine Wunder!

Dieses Wochenende verspricht Erholung und kleine Wunder. Drei Sternzeichen dürfen sich besonders freuen.

Zeichnung von einer Frau, die eine mit Blumen verzierte Mondsichel hält - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Neumond-Energien
Alles zum Jungfrau-Neumond am 23.08.25: Für diese 4 Sternzeichen wird er zum seelischen Neubeginn!

Hier erfahren Sie alles zum kraftvollen Jungfrau-Neumond am 23.08.25! Welche Sternzeichen profitieren am meisten?

Ansicht von Venus und Jupiter im Universum - Foto: AdobeFirefly (generiert mit KI)
Liebes-Konjunktion
Venus-Jupiter-Konjunktion am 12.08.2025: Für diese 3 Sternzeichen stehen alle Zeichen auf Liebe!

Am 12.08.2025 treffen Venus und Jupiter sich in einer Konjunktion. Drei Sternzeichen erleben dadurch Herzklopfen und Harmonie.

Sternzeichenkreis vor einer galaktischen Traumwelt - Foto: napaporn / AdobeStock
Die Sterne für die Woche
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 11. August 2025 eine Woche voller Sternenzauber!

Die Woche ab dem 11. August 2025 hält wundervolle Sternen-Überraschungen bereit. Vor allem für diese 3 Sternzeichen!