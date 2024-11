Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 6. November 2024

Das Mantra

„Meine Gefühle können nicht falsch sein – sie sind echt!“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Das Herz will, was das Herz will! Mit dieser Kenntnis gehen wir in einen nicht ganz einfachen Mittwoch. Beziehungsweise kommt es drauf an, was wir aus diesem Tag machen. Der Mond steht im Sextil zu Saturn und verstärkt Gefühle, die gerade in uns herrschen. Wenn das eine junge Liebe ist, ist das natürlich ganz wunderbar. Wir dürfen sie ausleben und genießen. Wenn es aber Gefühle wie Neid, Wut oder Trauer sind, werden wir auch das verstärkt wahrnehmen. Und das ist ok. Jedes Gefühl ist echt und erlaubt und wenn das nun mal eine negative Emotion ist, hat sie ebenso eine Berechtigung wie Glück, Freude und Liebe.