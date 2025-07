Ihr Mantra des Tages für Dienstag: 8. Juli 2025

Das Mantra

"Ich vertraue mir selbst und gehe meinen eigenen Weg."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die innere Unruhe, die Uranus in den Zwillingen gestern in uns ausgelöst hat, macht es uns schwer, sich auf das Gute und Schöne in unserem Leben zu konzentrieren. Und heute kommt auch keine Unterstützung vom Mond, da er keine nennenswerte oder trös­tende Verbindung eingeht. Wir sind auf uns selbst gestellt. Aber das nehmen wir als Herausforderung und nicht als Schwierigkeit. Der Glaube an uns selbst kann aber anderen ein Dorn im Auge sein. Man boykottiert uns deswegen und ist grundsätzlich anderer Meinung. Das ist anstrengend, aber wir bleiben uns selbst treu, auch wenn das unsere Mitmenschen ärgert.