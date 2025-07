Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 9. Juli 2025

Das Mantra

"Ich stehe immer wieder auf, auch wenn ich hinfalle."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute ist der Mond zwar wieder am Mitmischen, leider ist das aber gar nicht so gut für uns. Das spüren wir spätestens nach der Mittagspause körperlich, geistig und seelisch. Er geht sein erstes Quadrat mit Saturn ein und legt uns somit Stolpersteine in den Weg. Aber selbst wenn wir fallen, versuchen wir, wieder aufzustehen, die Krone zu richten und allen Hindernissen zum Trotz, weiterzugehen. Da der Mond aber auch mehr oder weniger zeitgleich ein Quadrat zu Neptun bildet, fällt uns das so schwer, dass es uns alle Kraft kostet, die wir zur Verfügung haben. Wenn wir dieses tiefe Tal aber tapfer durchwandert haben, werden wir mit Erfolg belohnt.