Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 10. Juli 2025

Das Mantra

„Ich handle nach meinen Überzeugungen.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Die ersten Tage in dieser Woche waren wirklich schwer und Kräfte zehrend. Heute baut uns der Vollmond im Steinbock wieder so richtig auf. Er ermutigt uns dazu, unsere Situation ganz in Ruhe zu überdenken und zu reflektieren. Wir erkennen, wo wir im Leben vielleicht falsch abgebogen sind, und machen uns tapfer auf den richtigen Weg, der nun klar vor uns liegt. Und weil uns der Mond gestern so geschwächt hat, macht er das heute, im Trigon zu Mars stehend, wieder gut. Es ist wie eine Wiedergeburt, wie Phoenix aus der Asche gehen wir mit Power und Elan in diesen Tag.