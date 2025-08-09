präsentiert von WUNDERWEIB.de
Ihr Spruch des Tages

Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 14. August 2025

Der Astrologe Erich Bauer - Foto: Astrowoche
Erich Bauer, Chefastrologe Astrowoche Magazin
Aus der Serie: Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 11. bis 17. August 2025

Dieses Mantra bereichert Sie am Donnerstag, den 14. August 2025!

Schwarzer Umriss einer meditierenden Person vor einem orangefarbenen, mandalaartigen Hintergrund mit der Zahl 14
Foto: Redaktion Astrowoche
Das Mantra des Tages:

„Ich wandle Eifersucht in Motivation um und arbeite an meinem Glück.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Klar, auf einen schlechten Tag folgt nicht immer gleich ein guter. Denn auch heute werden wir von dem Mond-Quadrat-Pluto noch ein wenig gequält. Neid, Missgunst und Eifersucht sind keine schönen Gefühle, aber menschlich. Wir sollten dennoch daran arbeiten, diese Gefühle unter Kontrolle zu halten. Und, wenn uns das, was andere haben, so sehr ärgert, heißt es: kämpfen und auf unsere eigenen Ziele hinarbeiten.

Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen - Foto: iStock
Allgeiers Astro-Wissen
Karma-Astrologie: Pluto und die karmische Aufgabe der Generationen

In der aktuellen Astrowoche verrät uns unser Chefastrologe Michael Allgeier mehr über die Karma-Astrologie und welche karmischen Aufgaben für die verschiedenen Generationen von Pluto ausgehen.

Vollmond steht am Himmel hinter den Wolken - Foto: DariaS / AdobeStock
Ihr Spruch des Tages
Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 11. bis 17. August 2025

Das täglich neue Mond-Mantra leitet Sie durch die Woche vom 11. bis 17. August 2025!

Darstellung vom Planeten Merkur im All - Foto: Credit: ms creation / AdobeStock (generiert mit KI)
Merkur-Phasenwechsel
Direktläufiger Merkur ab dem 11. August 2025: Darum wird jetzt endlich alles leichter!

Am 11.08.2025 wird Merkur wieder direktläufig. Warum jetzt eine Pechsträhne endet und worauf wir uns freuen können!

Sternzeichen-Kreis vor einem leuchtenden Hintergrund - Foto: sarayut_sy / iStock
Die Sterne für das Wochenende
Auf diese 3 Sternzeichen wartet ab dem 09.08.2025 ein Wochenende voller magischer Momente

Am Wochenende ab dem 09.08.2025 sorgen die Sterne für eine magische Atmosphäre. Besonders bei diesen 3 Sternzeichen!

Ein Mann meditiert auf einem Wasseruntergrund unter den Sternen und dem Vollmond - Foto: alphaspirit / AdobeStock (generiert mit KI)
Vollmond Horoskop
Der Wassermann-Vollmond am 09.08.2025 macht diese 4 Sternzeichen zu inspirierten Visionären

Diese vier Sternzeichen werden am 9. August 2025 vom Wassermann-Vollmond inspiriert und wachsen über sich hinaus!

Ein stolzer Löwe steht vor einer Galaxie und einem runden Portal - Foto: AdobeFirefly (KI generiert)
Kosmischer Höhepunkt
Lion’s Gate Portal 2025: So nutzen Sie am 8. August die Energie des Löwentors für Ihre Wünsche!

Das Lion’s Gate Portal erreicht am 8. August seinen Höhepunkt. Ergreifen Sie die kosmische Chance, um Ihre Wünsche zu verwirklichen!