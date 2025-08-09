Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 14. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich wandle Eifersucht in Motivation um und arbeite an meinem Glück.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Klar, auf einen schlechten Tag folgt nicht immer gleich ein guter. Denn auch heute werden wir von dem Mond-Quadrat-Pluto noch ein wenig gequält. Neid, Missgunst und Eifersucht sind keine schönen Gefühle, aber menschlich. Wir sollten dennoch daran arbeiten, diese Gefühle unter Kontrolle zu halten. Und, wenn uns das, was andere haben, so sehr ärgert, heißt es: kämpfen und auf unsere eigenen Ziele hinarbeiten.