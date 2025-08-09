Ihr Mantra des Tages für Freitag: 15. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich achte auf mein Wohl und sorge für mich.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Nun ist es aber auch erstmal genug mit unschönen Emotionen. Heute spüren wir deutlich, wie Merkur sich im Sextil mit Mars zusammentut. Das kann sich vor allem finanziell positiv auswirken. Darum ist es wieder mal an der Zeit, sämtliche Konten und Geldanlagen zu checken und eventuell auch Änderungen vornehmen. Wir finden Schlupflöcher, wo wir noch mehr sparen können. Aber auch ein Bonus, ein Erbe oder ein Gewinn wären möglich. Dazu trifft sich der Mond erneut mit Jupiter, aber diesmal in einem freundlichen Sextil. Da wollen wir singen und tanzen und wissen gar nicht, warum. Aber wer braucht schon einen Grund dafür?!