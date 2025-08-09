Ihr Mantra des Tages für Mittwoch: 13. August 2025

Das Mantra des Tages:

„Ich erlaube mir, Traurigkeit zu spüren und bleibe trotzdem voller Hoffnung.“

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Der Wochenstart war aufregend, aber gut. Wir haben einiges überdacht, vielleicht sogar erste Schritte in eine neue Richtung gemacht. Und kaum haben wir den Mut dafür gefunden und sind zuversichtlich losmarschiert, verbindet sich der Mond in zwei Quadraten ausgerechnet mit Jupiter und Venus. Den Planeten, die für unser Glück und unsere Liebe zuständig sind. Nun, das ist nicht zu ändern und eigentlich auch keine Katastrophe. Wir kennen das ja: nach guten Tagen, kommt auch wieder mal ein schlechter und umgekehrt. Wir dürfen die Sorgen und den Kummer auch ruhig zulassen. Wichtig ist dabei, dass wir uns davon niemals unterkriegen lassen!