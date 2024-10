Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 17. Oktober 2024

Das Mantra

"Ich höre auf mein Herz und gebe meinem Verstand dennoch eine Stimme."

Die wichtigsten Energien an diesem Tag:

Heute kann alles passieren! So viel Feuer, so viel Leidenschaft und so viel Abenteuerlust – da kann man sich nur schwer auf Arbeit und Pflichten konzentrieren. Besonders, wenn der süße Kollege immer wieder in unsere Richtung zwinkert. Vollmond, Venus, Pluto – diese drei versprechen eine Explosion an Emotionen. Kein Wunder, wenn man da den Kopf verliert. Mond und Jupiter lassen uns außerdem vor Freude tanzen. Dabei müssen wir nur aufpassen, dass wir uns nicht verletzen, wenn Mond und Mars wirken.