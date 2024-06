Ihr Mantra des Tages für Donnerstag: 20. Juni 2024

Nach dem heutigen Tag gibt uns Neptun eine Verschnaufpause. Zuvor trifft er sich aber noch mit der Sonne im Quadrat und da geht es uns mal wieder wie einem Luftballon, dem die Luft langsam, aber sicher ausgeht. Es ist anstrengend! Alles ist anstrengend! Der Job. Die Menschen. Das Wetter. Die Nachrichten. Der Sport. Alles! Aber durch die Mond-Opposition-Jupiter haben wir die Erwartung an uns, dass wir alles perfekt meistern und niemals einen Fehler machen. Das sorgt für Enttäuschungen. Viel besser ist, wir gehen in den Tag mit der Einstellung: „Hey, es ist okay, wenn etwas falschläuft!“ Das gehört zum Leben dazu.

